Андрей Рублёв стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее представителя США Брэндона Накашимы — 7:6 (7:5), 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Рублёв выполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав два брейк-пойнта из четырёх. На счету Накашимы четыре подачи навылет при одной двойной ошибке. Также американец не сумел реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рублёв встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.