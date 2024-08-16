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Андрей Рублёв стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублёв стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Цинциннати
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В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Андрей Рублёв оказался сильнее представителя США Брэндона Накашимы — 7:6 (7:5), 6:1.

Цинциннати (м). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Брэндон Накашима
49
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Рублёв выполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав два брейк-пойнта из четырёх. На счету Накашимы четыре подачи навылет при одной двойной ошибке. Также американец не сумел реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рублёв встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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