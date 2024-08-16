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Маркета Вондроушова и Кэмерон Норри снялись с US Open — 2024

Маркета Вондроушова и Кэмерон Норри снялись с US Open — 2024
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Чемпионка Уимблдона-2023 чешская теннисистка Маркета Вондроушова снялась с женского US Open — 2024. Кроме того, на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» не выступит бывшая восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри.

В основных сетках турнира Вондроушову заменит хорватка Петра Мартич, а Норри — аргентинец Франсиско Комесанья. В последний раз на корт чешка выходила на Уимблдоне, британец — на турнире в Бостаде (Швеция).

Открытый чемпионат США — 2024 пройдёт с 26 августа по 9 сентября. Действующими чемпионами турнира являются американка Кори Гауфф и серб Новак Джокович. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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