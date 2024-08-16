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Александр Зверев обыграл Пабло Карреньо-Бусту в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Александр Зверев обыграл Пабло Карреньо-Бусту в 1/8 финала турнира в Цинциннати
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Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев одержал победу в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Счёт встречи — 7:5, 7:6 (8:6).

Цинциннати (м). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:25 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8
5 		6 6
         
Пабло Карреньо-Буста
513
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 10. У Карреньо-Бусты шесть эйсов, семь двойных ошибок и два брейка при пяти брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Зверев встретится с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Фабио Марожан (Венгрия).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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