Александр Зверев обыграл Пабло Карреньо-Бусту в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Немецкий теннисист четвёртая ракетка мира Александр Зверев одержал победу в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Счёт встречи — 7:5, 7:6 (8:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 10. У Карреньо-Бусты шесть эйсов, семь двойных ошибок и два брейка при пяти брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Зверев встретится с победителем встречи Бен Шелтон (США) — Фабио Марожан (Венгрия).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.