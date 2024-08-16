Рублёв встретится с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

Соперником российского теннисиста Андрея Рублёва в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Об этом стало известно после того, как австралиец Джордан Томпсон снялся с выступления в соревнованиях.

Напомним, именно Томпсон должен был стать соперником Синнера в третьем круге турнира.

Сегодня, 16 августа, Андрей Рублёв оказался сильнее представителя США Брэндона Накашимы — 7:6 (7:5), 6:1.

На турнире в Монреале, который состоялся в начале августа, Рублёв оказался сильнее Синнера. Примечательно, что матч проходил на этой же стадии.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.