Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв встретится с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

Рублёв встретится с Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Соперником российского теннисиста Андрея Рублёва в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Об этом стало известно после того, как австралиец Джордан Томпсон снялся с выступления в соревнованиях.

Напомним, именно Томпсон должен был стать соперником Синнера в третьем круге турнира.

Сегодня, 16 августа, Андрей Рублёв оказался сильнее представителя США Брэндона Накашимы — 7:6 (7:5), 6:1.

На турнире в Монреале, который состоялся в начале августа, Рублёв оказался сильнее Синнера. Примечательно, что матч проходил на этой же стадии.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

Материалы по теме
Андрей Рублёв стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android