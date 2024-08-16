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Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг на турнире в Цинциннати

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг на турнире в Цинциннати
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче второго круга, который прерывался из-за дождя, россиянка уверенно обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки со счётом 7:5, 6:4.

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:40 МСК
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Матч продолжался 1 час 40 минут. В рамках поединка Павлюченкова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Возняцки два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей матча между олимпийской чемпионкой 2024 года китаянкой Чжэн Циньвэнь и Магдаленой Френх из Польши.

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