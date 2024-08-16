Карлос Алькарас сломал ракетку в решающем сете матча с Монфисом

В эти минуты в Цинциннати (США) проходит матч третьего круга турнира серии «Мастерс», в котором встречаются третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и француз Гаэль Монфис. На момент написания новости счёт в матче 4:6, 7:6, 5:3 в пользу Монфиса.
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Во время третьего сета Алькарас вышел из себя после проигранного гейма при счёте 1:2 и трижды ударил ракетку о корт, в результате чего она сломалась.
Фото: Кадр из трансляции
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
Ранее стало известно, что соперником Рублёва в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
- 16 августа 2024
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