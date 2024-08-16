Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монфис сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Цинциннати

Монфис сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

На турнире в Цинциннати (США) завершился матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором встречались французский теннисист Гаэль Монфис и испанец Карлос Алькарас. Счёт встречи — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. На счету Монфиса 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. У Алькараса семь подач навылет, восемь двойных ошибок и один брейк при семи брейк-пойнтах.

В следующем круге Монфис сыграет с Хольгером Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

Материалы по теме
Фото
Карлос Алькарас сломал ракетку в решающем сете матча с Монфисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android