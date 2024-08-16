Монфис сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Цинциннати
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На турнире в Цинциннати (США) завершился матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором встречались французский теннисист Гаэль Монфис и испанец Карлос Алькарас. Счёт встречи — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
46
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. На счету Монфиса 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. У Алькараса семь подач навылет, восемь двойных ошибок и один брейк при семи брейк-пойнтах.
В следующем круге Монфис сыграет с Хольгером Руне (Дания).
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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