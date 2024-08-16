Монфис сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Цинциннати

На турнире в Цинциннати (США) завершился матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором встречались французский теннисист Гаэль Монфис и испанец Карлос Алькарас. Счёт встречи — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. На счету Монфиса 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. У Алькараса семь подач навылет, восемь двойных ошибок и один брейк при семи брейк-пойнтах.

В следующем круге Монфис сыграет с Хольгером Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.