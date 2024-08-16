Олимпийская чемпионка Циньвэнь вышла в третий круг Цинциннати, где сыграет с Павлюченковой
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Олимпийская чемпионка 2024 года китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче второго круга, который прерывался из-за дождя, седьмая ракетка мира обыграла 48-й номер рейтинга Магдалену Френх из Польши со счётом 6:1, 7:5.
Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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Магдалена Френх
М. Френх
Общая продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. В рамках поединка Циньвэнь выполнила 13 подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Френх один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в четвертьфинал Чжэн Циньвэнь поспорит с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая во втором круге обыграла Каролину Возняцки со счётом 6:4, 7:5.
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