Оже-Альяссим уверенно обыграл Рууда на турнире в Цинциннати

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал уверенную победу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Его соперником был норвежец Каспер Рууд. Счёт встречи — 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Оже-Альяссима 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Рууда ни одного эйса, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Оже-Альяссима станет Джек Дрэйпер (Великобритания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.