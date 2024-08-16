Оже-Альяссим уверенно обыграл Рууда на турнире в Цинциннати
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал уверенную победу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Его соперником был норвежец Каспер Рууд. Счёт встречи — 6:3, 6:1.
Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:15 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. На счету Оже-Альяссима 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. У Рууда ни одного эйса, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Оже-Альяссима станет Джек Дрэйпер (Великобритания).
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
Комментарии
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