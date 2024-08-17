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Монфис впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-3

Монфис впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-3
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37-летний Гаэль Монфис одержал первую победу над соперником из топ-3 впервые с 2022 года. 16 августа француз оказался сильнее третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати (США) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. На счету Монфиса 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Отметим, что Монфис стал самым возрастным игроком, победившим соперника из топ-3 рейтинга ATP, с 1992 года.

В следующем круге Монфис сыграет с Хольгером Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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