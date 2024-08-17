Монфис впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-3

37-летний Гаэль Монфис одержал первую победу над соперником из топ-3 впервые с 2022 года. 16 августа француз оказался сильнее третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати (США) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. На счету Монфиса 15 эйсов, 12 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Отметим, что Монфис стал самым возрастным игроком, победившим соперника из топ-3 рейтинга ATP, с 1992 года.

В следующем круге Монфис сыграет с Хольгером Руне (Дания).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.