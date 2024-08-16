«Видно, что ему было тяжело». Оже-Альяссим прокомментировал победу над Руудом
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим дал комментарий по поводу своей победы во втором круге турнира в Цинциннати над норвежцем Каспером Руудом (6:3, 6:1).
Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:15 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
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19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Во-первых, видно, что Касперу было тяжело физически. Я не хочу ставить это себе в заслугу.
У нас было много сражений за эти годы. Он определённо был не на своём лучшем уровне. Надеюсь, он уже чувствует себя лучше. Это первая вещь. Что касается моей игры, то я доволен тем, как я играл, подавал и двигался. В преддверии оставшейся части турнира я выгляжу хорошо. Сегодня у меня ещё один матч. Счастлив, что смог одержать победу», — сказал Оже-Альяссим во время интервью на корте.
Следующим соперником Оже-Альяссима станет Джек Дрэйпер (Великобритания).
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