Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв Мухову

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче второго круга американка одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (35-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. В рамках встречи Пегула выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Муховой три эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В матче 1/8 финала Пегула сыграет с соотечественницей Тэйлор Таунсенд, которая во втором круге одолела российскую теннисистку Дарью Касаткину. Напомним, на этой неделе Джессика выиграла турнир серии WTA-1000 в Торонто (Канада).