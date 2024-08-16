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Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв Мухову

Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Цинциннати, обыграв Мухову
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче второго круга американка одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (35-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 2
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч продолжался 2 часа 20 минут. В рамках встречи Пегула выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Муховой три эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В матче 1/8 финала Пегула сыграет с соотечественницей Тэйлор Таунсенд, которая во втором круге одолела российскую теннисистку Дарью Касаткину. Напомним, на этой неделе Джессика выиграла турнир серии WTA-1000 в Торонто (Канада).

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