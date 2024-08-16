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Стало известно, какие легендарные теннисисты сыграют в выставочных матчах перед US Open

Стало известно расписание выставочных матчей в преддверии US Open, в которых примут участие действующие теннисисты Карлос Алькарас и Новак Джокович.

21 августа Карлос Алькарас и Андре Агасси сыграют против Новака Джоковича и Джона Макинроя. Также пройдёт микст – Хуан Мартин дель Потро и Габриэла Сабатини против Винус Уильямс и Энди Роддика.

Сегодня, 16 августа, на турнире в Цинциннати (США) завершился матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором встречались французский теннисист Гаэль Монфис и испанец Карлос Алькарас. Счёт встречи — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.