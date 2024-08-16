Соболенко обыграла Свитолину и встретится с Самсоновой в 1/4 финала в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Украины Элину Свитолину (30-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках поединка Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Свитолиной пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. В 1/8 финала россиянка обыграла представительницу Армении Элину Аванесян в трёх сетах (4:6, 6:0, 6:3).