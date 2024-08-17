Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати, обыграв Паолини

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на престижном турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче 1/8 финала 17-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини — 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В рамках поединка Андреева выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Паолини два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Мирра Андреева сразится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. В третьем круге она легко обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Андреева и Свёнтек впервые проведут очный матч на турнире WTA.