Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати, обыграв Паолини
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24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на престижном турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче 1/8 финала 17-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини — 3:6, 6:3, 6:2.
Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 22:05 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|2
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В рамках поединка Андреева выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Паолини два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Мирра Андреева сразится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. В третьем круге она легко обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Андреева и Свёнтек впервые проведут очный матч на турнире WTA.
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