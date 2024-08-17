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Карлос Алькарас назвал поражение от Монфиса худшим матчем в карьере

Карлос Алькарас назвал поражение от Монфиса худшим матчем в карьере
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас назвал поражение от Гаэля Монфиса (6:4, 6:7 (5:7), 4:6) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати худшим матчем в своей карьере.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это было очень, очень непросто для меня. Думаю, что это был худший матч, который я когда-либо провёл в своей карьере. Просто не мог играть. Я хорошо тренировался на этом турнире, хорошо себя чувствовал, чисто бил по мячу, хорошо двигался.

Мне кажется, что это был другой спорт на центральном корте. Мячи были быстрее, чем на других кортах, больше отскакивали. Честно, я приехал сюда, думая, что буду хорошо себя чувствовать, потому что я знаю, как играть на этом корте. Но сегодня я думаю, что покрытия абсолютно разные, абсолютно другой спорт», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.

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