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«Я готова». Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с Игой Свёнтек

«Я готова». Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с Игой Свёнтек
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором она сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

«Чувствую, что готова. Конечно… она номер один в мире, но она тоже человек. Так что я не думаю, что есть что-то исключительное. Конечно, она играет отлично, очень уверена в себе на корте. Думаю, что и я тоже довольно уверена. Просто выйду на корт и сделаю всё, что смогу.

Если в этот раз всё пойдёт не так, как я хочу, то в следующий раз. Приложу все усилия, чтобы всё пошло по моему пути завтра. Думаю, мы будем играть на центральном корте, в прошлый раз мне там понравилось. Так что всё хорошо», — сказала Андреева в эфире Tennis Channel.

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