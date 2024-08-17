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Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой в матчах с топ-10 WTA

Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой в матчах с топ-10 WTA
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала третьей теннисисткой в возрасте до 18 лет, одержавшей четыре победы в матчах с игроками из первой десятки WTA за один календарный год.

Напомним, в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) 17-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини — 3:6, 6:3, 6:2.

Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 22:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось только двум теннисисткам – Ким Клейстерс (2000) и Марии Шараповой (2004/2005).

В четвертьфинале Мирра Андреева сразится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая в третьем круге легко обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Андреева и Свёнтек впервые проведут очный матч на турнире WTA.

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