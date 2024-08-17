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Диана Шнайдер — Лейла Фернандес, результат матча 17 августа 2024, счёт 0:2, 3-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Диана Шнайдер покинула одиночный разряд «тысячника» в Цинциннати
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20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вылетела из турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она в двух сетах уступила 27-й ракетке мира, канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу канадки.

Цинциннати (ж). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 00:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 1 час 33 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Фернандес семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
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