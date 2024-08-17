Диана Шнайдер покинула одиночный разряд «тысячника» в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вылетела из турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она в двух сетах уступила 27-й ракетке мира, канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу канадки.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Фернандес семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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