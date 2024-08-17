Путинцева уступила Бадосе в третьем круге и покинула турнир WTA-1000 в Цинциннати

34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева вылетела из теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уступила вторую ракетку мира испанской теннисистке Пауле Бадосе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу испанки.
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Матч продолжался 1 час 52 минуты. В рамках встречи Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Бадосы семь эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.
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