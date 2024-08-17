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Хуркач обыграл Коболли и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

Хуркач обыграл Коболли и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
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В Цинциннати (США) завершился матч третьего круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором польский теннисист Хуберт Хуркач оказался сильнее представителя Италии Флавио Коболли — 6:3, 3:6, 6:1.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 00:00 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 1
         
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Хуркач выполнил 10 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из 10. На счету его соперника пять подач навылет при одной двойной ошибке. Итальянец реализовал один из двух брейк-пойнтов.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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