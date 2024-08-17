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Соболенко — четвёртая теннисистка по количеству выходов в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Таким образом, Соболенко стала четвёртой теннисисткой по количеству выходов в 1/4 финала этого турнира.

Напомним, в матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Украины Элину Свитолину (30-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Как сообщает Opta, чаще, чем Соболенко в четвертьфиналы «тысячника» в Цинциннати выходили только три спортсменки: Серена Уильямс (5), Симона Халеп (6) и Елена Янкович (7).

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. В 1/8 финала россиянка обыграла представительницу Армении Элину Аванесян в трёх сетах (4:6, 6:0, 6:3).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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