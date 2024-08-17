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Хольгер Руне – Гаэль Монфис, результат матча 17 августа, счёт 2:1, 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати, США

Хольгер Руне обыграл Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
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16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Во третьем круге он обыграл 46-ю ракетку из Франции Гаэля Монфиса со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 00:45 МСК
Хольгер Руне
16
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Руне выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету француза восемь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 27).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Календарь «Мастерса» в Цинциннати
Сетка «Мастерса» в Цинциннати
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