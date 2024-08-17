Хольгер Руне обыграл Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. Во третьем круге он обыграл 46-ю ракетку из Франции Гаэля Монфиса со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Руне выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету француза восемь подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Руне встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 27).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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