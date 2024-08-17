Пегула обыграла соотечественницу Таунсенд и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она обыграла 53-ю ракетку мира, соотечественницу Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Пегулы.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. В рамках встречи Пегула выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Таунсенд четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвертьфинале турнира Пегула встретится с 21-летней 27-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес, которая ранее обыграла россиянку Диану Шнайдер.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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