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Джессика Пегула – Тэйлор Таунсенд, результат матча 17 августа, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Пегула обыграла соотечественницу Таунсенд и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/4 финала теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она обыграла 53-ю ракетку мира, соотечественницу Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Пегулы.

Цинциннати (ж). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 02:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Матч продолжался 1 час 3 минуты. В рамках встречи Пегула выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Таунсенд четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвертьфинале турнира Пегула встретится с 21-летней 27-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес, которая ранее обыграла россиянку Диану Шнайдер.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
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