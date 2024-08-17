Мирра Андреева повторила статистическое достижение Анны Курниковой 26-летней давности

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в XXI веке и второй по возрасту в Открытую эру вышедшей в четвертьфинал женского одиночного «тысячника» в Цинциннати и одержавшей победу на харде и грунте над соперницей из топ-5 рейтинга WTA за один сезон.
Напомним, в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) 17-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини — 3:6, 6:3, 6:2.
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Как сообщает Opta, ранее это достижение покорялось только Анне Курниковой в 1998 году. Тогда россиянке было 16 лет и 341 день. Андреевой же на момент этого статистического достижения было 17 лет и 109 дней.
В четвертьфинале Мирра Андреева сразится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая в третьем круге легко обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Андреева и Свёнтек впервые проведут очный матч на турнире WTA.
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде:
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