Павлюченкова обыграла олимпийскую чемпионку Циньвэнь и вышла в 1/4 финала Цинциннати

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга россиянка уверенно обыграла олимпийскую чемпионку Парижа, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи россиянка выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету китаянки шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с 26-летней 37-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой, которая ранее обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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