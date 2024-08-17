Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвэнь, результат матча 17 августа 2024, счёт 2:0, 3-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Павлюченкова обыграла олимпийскую чемпионку Циньвэнь и вышла в 1/4 финала Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга россиянка уверенно обыграла олимпийскую чемпионку Парижа, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 6:1.

Цинциннати (ж). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи россиянка выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету китаянки шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с 26-летней 37-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой, которая ранее обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
Материалы по теме
Путинцева уступила Бадосе в третьем круге и покинула турнир WTA-1000 в Цинциннати

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android