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Павлюченкова установила уникальное достижение на «тысячнике» в Цинциннати

Павлюченкова установила уникальное достижение на «тысячнике» в Цинциннати
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати. В матче третьего круга Анастасия обыграла олимпийскую чемпионку Парижа китаянку Чжэн Циньвэнь (седьмое место в мировом рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Цинциннати (ж). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

33-летняя Павлюченкова впервые вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати за последние девять лет — в предыдущий раз она пробивалась в эту стадию в 2015 году. Как сообщает Opta Sport, это самый большой временной интервал между двумя выступлениями в четвертьфинале одной спортсменки в истории турнира.

В 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати Анастасия Павлюченкова сыграет с 37-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании.

Календарь WTA-1000 в Цинциннати
Турнирная сетка WTA-1000 в Цинциннати
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