Павлюченкова установила уникальное достижение на «тысячнике» в Цинциннати

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати. В матче третьего круга Анастасия обыграла олимпийскую чемпионку Парижа китаянку Чжэн Циньвэнь (седьмое место в мировом рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

33-летняя Павлюченкова впервые вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати за последние девять лет — в предыдущий раз она пробивалась в эту стадию в 2015 году. Как сообщает Opta Sport, это самый большой временной интервал между двумя выступлениями в четвертьфинале одной спортсменки в истории турнира.

В 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати Анастасия Павлюченкова сыграет с 37-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании.