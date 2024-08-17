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14-матчевая победная серия Свёнтек на WTA-1000 стала второй за последние пять лет

14-матчевая победная серия Свёнтек на WTA-1000 стала второй за последние пять лет
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати. В матче третьего круга Свёнтек обыграла украинку Марту Костюк (21-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (ж). 3-й круг
16 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Тем самым Свёнтек продлила свою победную серию на «тысячниках», которая составляет теперь 14 матчей. Ранее польская спортсменка выиграла турниры WTA-1000 в Мадриде и Риме, проведя на каждом из них по пять матчей, и пропустила турнир в Торонто.

Как сообщает Opta Sport, с момента дебюта Свёнтек в WTA в 2019 году только дважды кому-то удалось выиграть 14 и более матчей основной сетки WTA-1000 подряд — в обоих случаях этой теннисисткой была сама Ига. С 2022 по 2023 год Свёнтек выиграла на «тысячниках» 23 матча подряд.

В четвертьфинале WTA-1000 в Цинциннати Свёнтек встретится с 24-й ракеткой мира 17-лейтней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Календарь WTA-1000 в Цинциннати
Турнирная сетка WTA-1000 в Цинциннати
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