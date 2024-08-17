14-матчевая победная серия Свёнтек на WTA-1000 стала второй за последние пять лет

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати. В матче третьего круга Свёнтек обыграла украинку Марту Костюк (21-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Тем самым Свёнтек продлила свою победную серию на «тысячниках», которая составляет теперь 14 матчей. Ранее польская спортсменка выиграла турниры WTA-1000 в Мадриде и Риме, проведя на каждом из них по пять матчей, и пропустила турнир в Торонто.

Как сообщает Opta Sport, с момента дебюта Свёнтек в WTA в 2019 году только дважды кому-то удалось выиграть 14 и более матчей основной сетки WTA-1000 подряд — в обоих случаях этой теннисисткой была сама Ига. С 2022 по 2023 год Свёнтек выиграла на «тысячниках» 23 матча подряд.

В четвертьфинале WTA-1000 в Цинциннати Свёнтек встретится с 24-й ракеткой мира 17-лейтней российской теннисисткой Миррой Андреевой.