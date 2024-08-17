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Фрэнсис Тиафо — Иржи Легечка, результат матча 17 августа 2024, счет 2:1 (6:4, 6:7, 7:6), 3-й круг «Мастерс» в Цинциннати

Фрэнсис Тиафо обыграл Иржи Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
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В ночь с 16 на 17 августа мск в американском Цинциннати завершился матч третьего круга мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между 26-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо (США) и 35-м в мировой классификации чехом Иржи Легечкой. Победу в трёх партиях одержал Тиафо — 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 05:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 10 7 7
4 		7 12 6 5
         
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Продолжительность матча составила два часа 52 минуты. Американский теннисист 11 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, реализовав два из восьми брейк-пойнтов. Легечка выполнил 23 эйса при пяти двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт из семи заработанных.

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Тиафо сыграет с седьмой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем, посеянным на турнире под пятым номером.

Календарь "Мастерса" в Цинциннати
Турнирная сетка "Мастерса" в Цинциннати
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