Фрэнсис Тиафо обыграл Иржи Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати

В ночь с 16 на 17 августа мск в американском Цинциннати завершился матч третьего круга мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между 26-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо (США) и 35-м в мировой классификации чехом Иржи Легечкой. Победу в трёх партиях одержал Тиафо — 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила два часа 52 минуты. Американский теннисист 11 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, реализовав два из восьми брейк-пойнтов. Легечка выполнил 23 эйса при пяти двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт из семи заработанных.

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Тиафо сыграет с седьмой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем, посеянным на турнире под пятым номером.