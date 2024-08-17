Фрэнсис Тиафо обыграл Иржи Легечку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати
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В ночь с 16 на 17 августа мск в американском Цинциннати завершился матч третьего круга мужского теннисного турнира категории «Мастерс» между 26-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо (США) и 35-м в мировой классификации чехом Иржи Легечкой. Победу в трёх партиях одержал Тиафо — 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).
Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 05:15 МСК
26
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 10
|7 7
|
|7 12
|6 5
35
Иржи Легечка
И. Легечка
Продолжительность матча составила два часа 52 минуты. Американский теннисист 11 раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, реализовав два из восьми брейк-пойнтов. Легечка выполнил 23 эйса при пяти двойных ошибках и выиграл один брейк-пойнт из семи заработанных.
В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Тиафо сыграет с седьмой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем, посеянным на турнире под пятым номером.
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