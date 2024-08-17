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Павлюченкова установила рекорд WTA-1000 среди не побеждавших на таких турнирах

Павлюченкова установила рекорд WTA-1000 среди не побеждавших на таких турнирах
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в американском Цинциннати. В матче третьего круга Анастасия обыграла олимпийскую чемпионку Парижа китаянку Чжэн Циньвэнь (седьмое место в мировом рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Цинциннати (ж). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Эта победа стала для 33-летней Павлюченковой 17-й в карьере на турнирах WTA-1000 в матчах с соперницами из топ-10 мирового рейтинга. Как сообщает Opta Sport, такой показатель является рекордным для теннисисток, не выигрывавших турниры категории WTA-1000, с момента введения такого формата в 2009 году.

В четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати Анастасия Павлюченкова сыграет с 37-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании.

Календарь WTA-1000 в Цинциннати
Турнирная сетка WTA-1000 в Цинциннати
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