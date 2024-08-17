Руне второй раз одержал две волевые победы на «Мастерсе», в первом случае он выиграл титул

16-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати обыграл 46-ю ракетку из Франции Гаэля Монфиса со счётом 3:6, 6:3, 6:4. В первом раунде соревнований в США он одержал ещё одну волевую победу, обыграв итальянца Маттео Берреттини — 2:6, 6:1, 6:4.

В предыдущий раз, когда Руне одержал более одной волевой победы на «Мастерсе», он стал победителем турнира. В 2022 году датчанин в первом круге хардового «тысячника» в Париже обыграл швейцарца Стэна Вавринку (4:6, 7:5, 7:6 (7:3)), а в финале соревнований оказался сильнее серба Новака Джоковича — 3:6, 6:3, 7:5.

В 1/4 финала соревнований в Цинциннати Руне встретится с Джеком Дрэйпером из Великобритании.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,7 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса.