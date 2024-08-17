Свёнтек близка к рекорду Радваньской по количеству выходов в 1/4 финала WTA-1000

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выходила в четвертьфиналы WTA-1000 в 2023–2024 годах 13 раз. Только польская теннисистка Агнешка Радваньска в 2012–2013 годах выходила в 1/4 финала WTA-1000 большее количество раз (14) с 2009 года.

В третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Ига Свёнтек обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге Свёнтек встретится с 24-й ракеткой мира 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.