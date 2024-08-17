Ига Свёнтек приближается к собственному рекорду по выходу в 1/4 финала WTA за сезон

За последние 10 лет только первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в 2023 году провела за весь сезон больше четвертьфиналов WTA-1000 (семь), чем она же провела в 2024 году (шесть).

В третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Ига Свёнтек обыграла 21-ю ракетку мира украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. В следующем круге Свёнтек встретится с 24-й ракеткой мира 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.