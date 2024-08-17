Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не видел». Судья матча Оже-Альяссима с Дрэйпером в Цинциннати вынес спорное решение

«Я не видел». Судья матча Оже-Альяссима с Дрэйпером в Цинциннати вынес спорное решение
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) между канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Джеком Дрэйпером (7:5, 4:6, 4:6) произошёл инцидент с судейской ошибкой.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2024, суббота. 02:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 4
5 		6 6
         
Джек Дрэйпер
27
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

В одном из розыгрышей мяч после удара Дрэйпера сначала ударился на его стороне, после чего перелетел через сетку. Оже-Альяссим вступил в спор с судьёй на вышке, но судья остался непреклонен.

Оже-Альяссим: мяч ударилcя на его стороне.

Судья: я этого не видел.

Ранее в матче первого круга Цинциннати между американским теннисистом Тейлором Фритцем и его соотечественником Брэндоном Накашимой в одном из розыгрышей не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live). Игру обслуживал тот же судья, что и на матче Оже-Альяссима. Мяч после удара Накашимы попал в аут, но система Hawk-Eye Live это упустила. Спустя несколько ударов судья на вышке остановил розыгрыш и объявил переигровку.

Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Материалы по теме
«Это просто нелепо». Фритц поспорил с судьёй из-за ошибки электронной системы в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android