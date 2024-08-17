«Я не видел». Судья матча Оже-Альяссима с Дрэйпером в Цинциннати вынес спорное решение

В матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) между канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом и британцем Джеком Дрэйпером (7:5, 4:6, 4:6) произошёл инцидент с судейской ошибкой.
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В одном из розыгрышей мяч после удара Дрэйпера сначала ударился на его стороне, после чего перелетел через сетку. Оже-Альяссим вступил в спор с судьёй на вышке, но судья остался непреклонен.
Оже-Альяссим: мяч ударилcя на его стороне.
Судья: я этого не видел.
Ранее в матче первого круга Цинциннати между американским теннисистом Тейлором Фритцем и его соотечественником Брэндоном Накашимой в одном из розыгрышей не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live). Игру обслуживал тот же судья, что и на матче Оже-Альяссима. Мяч после удара Накашимы попал в аут, но система Hawk-Eye Live это упустила. Спустя несколько ударов судья на вышке остановил розыгрыш и объявил переигровку.
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