Янник Синнер — Андрей Рублёв: история личных встреч перед матчем 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер. Игра начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между российским теннисистом и представителем Италии.

Синнер и Рублёв провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца.