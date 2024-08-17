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Янник Синнер — Андрей Рублёв: история личных встреч перед матчем 1/4 финала в Цинциннати

Янник Синнер — Андрей Рублёв: история личных встреч перед матчем 1/4 финала в Цинциннати
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Сегодня, 17 августа, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер. Игра начнётся не ранее 20:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между российским теннисистом и представителем Италии.

Цинциннати (м). 1/4 финала
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Синнер и Рублёв провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца.

  • 29.10.2020. ATP-500. Вена, хард. 1/8 финала: Рублёв — Синнер — 2:1, отказ.
  • 23.04.2021. «Мастерс». Барселона, грунт. 1/4 финала: Синнер — Рублёв -  6:2, 7:6 (8:6).
  • 14.04.2022. «Мастерс».Монте-Карло, грунт. 1/8 финала: Синнер — Рублёв — 5:7, 6:1, 6:3.
  • 30.05.2022. «Ролан Гаррос», грунт. 1/8 финала: Рублёв — Синнер — 1:6, 6:4, 2:0 — отказ.
  • 28.03.2023. «Мастерс». Майами, хард. 1/8 финала: Синнер — Рублёв — 6:2, 6:4.
  • 28.10.2023. ATP-500. Вена, хард. 1/2 финала: Синнер — Рублёв — 7:5, 7:6 (7:5).
  • 23.01.2024. Australian Open, хард. 1/4 финала: Синнер — Рублёв — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.
  • 11.08.2024. «Мастерс». Монреаль, хард. 1/4 финала: Рублёв — Синнер — 6:3, 1:6, 6:2.
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