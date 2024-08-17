Свёнтек — Андреева: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 пройдут четвертьфинальные матчи. За право выйти в полуфинал встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и 24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и польской теннисисток.
Это будет первая встреча Свёнтек и Андреевой. В третьем круге Ига Свёнтек обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Мирра Андреева на этом же этапе обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
- 17 августа 2024
-
13:09
-
13:00
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:24
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
12:02
-
11:56
-
11:46
-
11:40
-
11:17
-
10:18
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
08:10
-
08:09
-
07:29
-
06:59
-
06:25
-
05:29
-
04:48
-
03:59
-
03:26
-
03:06
-
02:54
-
02:17
-
02:11
-
01:51
-
01:45
-
00:43
-
00:35