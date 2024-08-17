Свёнтек — Андреева: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, на турнире категории WTA-1000 пройдут четвертьфинальные матчи. За право выйти в полуфинал встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и 24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российской и польской теннисисток.

Это будет первая встреча Свёнтек и Андреевой. В третьем круге Ига Свёнтек обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2. Мирра Андреева на этом же этапе обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.