«Не ждала, пока она допустит ошибки». Мирра Андреева — о победе над Паолини в Цинциннати

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над итальянкой Ясмин Паолини (3:6, 6:3, 6:2) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
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«Она очень хорошо начала. Я знала, что она будет играть очень быстро, особенно на таком покрытии, как хард, и была готова к сложному матчу. Мы обменялись подачами в самом начале, и в первом сете я сильно переживала, что не могла найти свою игру, мне было очень трудно найти свой ритм. Я взяла тайм-аут, чтобы подумать о том, что мне нужно изменить, что должна сделать, чтобы победить, и стала играть более агрессивно. Нужно было хотя бы удерживать подачу. Делая это, я знала, что всегда впереди игра; наконец, при счёте 4:3 во втором сете я смогла взять её подачу и почувствовала себя увереннее. Начала наносить прямые удары, продолжала играть агрессивно, не дожидаясь, пока она допустит ошибки. Она расслабилась в конце матча, мне было тяжело справляться с её невероятными кроссами, но старалась держать себя в тонусе и не ждать, пока она допустит ошибки», — сказала россиянка в эфире YouTube-канала Tennis Channel.
В 1/4 финала соревнований в Цинциннати Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.
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