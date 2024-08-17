Янник Синнер — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между российским и итальянским теннисистами, которая начнётся не ранее 20:00 мск.
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Синнер и Рублёв провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 5:3 в пользу итальянца. Напомним, на прошлой неделе тенисисты встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале. игра закончилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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