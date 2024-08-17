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Стали известны партнёры Котова и Сафиуллина в парном разряде US Open — 2024

Стали известны партнёры Котова и Сафиуллина в парном разряде US Open — 2024
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Стал известен заявочный лист мужского парного разряда US Open — 2024, в котором присутсвуют российские теннисисты Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Сафиуллин заявлен в паре с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем. Котов планирует выступить на Открытом чемпионате США в дуэте с бразильцем Тьяго Уайлдом. Под первым номером на US Open — 2024 посеяны испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

Соревнования в мужском парном разряде в рамках турнира «Большого шлема» US Open — 2024 пройдут с 28 августа по 6 сентября в Нью-Йорке. Действующими победителями Открытого чемпионата США в парном разряде являются американец Раджив Рам и Джо Солсбери из Великобритании. В финале прошлогоднего турнира они обыграли Рохана Бопанну из Индии и австралийца Мэттью Эбдена — 2:6, 6:3, 6:4.

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