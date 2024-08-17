«Думал, что мне станет легче». Алькарас — о задержке матча с Монфисом из-за дождя

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как ему помешал перерыв из-за дождя во время матча второго круга на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с 46-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Единственное, о чём беспокоился, это хорошо восстановиться, чтобы подготовиться к игре. Я играл не очень хорошо, мы не играли никаких разменов, только подача, попытки забить мячи и всё. Самая длинная точка вчера была пять попаданий, никаких ощущений не получил, думал, что будет что-то другое, что мне станет легче, но этого не произошло», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.