«Ничего хорошего». Алькарас — о вынесенных уроках в матче с Монфисом в Цинциннати

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какой урок вынес после поражения в матче с 46-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Хочу забыть об этом матче и сосредоточиться на Нью-Йорке. Мы скоро уедем, и я постараюсь тренироваться и адаптироваться к кортам. Хочу забыть об этом матче, потому что из этого матча невозможно получить ничего хорошего», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.