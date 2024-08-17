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«Ничего хорошего». Алькарас — о вынесенных уроках в матче с Монфисом в Цинциннати

«Ничего хорошего». Алькарас — о вынесенных уроках в матче с Монфисом в Цинциннати
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какой урок вынес после поражения в матче с 46-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Хочу забыть об этом матче и сосредоточиться на Нью-Йорке. Мы скоро уедем, и я постараюсь тренироваться и адаптироваться к кортам. Хочу забыть об этом матче, потому что из этого матча невозможно получить ничего хорошего», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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