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«Таков мой менталитет». Арина Соболенко — о демонстрации лёгкости в социальных сетях

«Таков мой менталитет». Арина Соболенко — о демонстрации лёгкости в социальных сетях
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о лёгкости, которую она демонстрирует в социальных сетях, находясь на лидирующих позициях.

«Я бы сказала, что эта радость пришла с опытом. Когда впервые попала в топ-10, это было не так весело. Было много ожиданий и давления… Все эти скучные вещи. В какой-то момент просто решила получать удовольствие и просто много работать. Если так суждено, значит, так и будет. Таков мой менталитет. Я просто пытаюсь почувствовать связь с людьми. Показать им свою жизнь. Просто показать веселье. Если это сделает их счастливыми и заставит улыбнуться хотя бы на секунду, для меня этого уже достаточно. Вот такой у меня менталитет», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Украины Элину Свитолину (30-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

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