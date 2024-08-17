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Мирра Андреева: если проигрываю, начинаю придираться к себе

Мирра Андреева: если проигрываю, начинаю придираться к себе
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24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к себе во время матчей.

«Нет, по правде говоря, не очень (смеётся). Когда дела идут хорошо, когда я борюсь и веду в счёте, то настроена позитивно. Однако если я начинаю проигрывать, если отдаю брейк при 1:3 или 2:4, то начинаю немного придираться к себе. Я пытаюсь собраться с мыслями. Возможно, мне нужно это немного изменить, потому что быть более позитивной было бы хорошо для меня, но на данный момент путь жёсткости работает, поэтому я думаю, что сохраню его (смеётся)», — сказала россиянка в эфире YouTube-канала Tennis Channel.

В данный момент Андрееева выступает на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В 1/4 финала она сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.

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