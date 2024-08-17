Мирра Андреева рассказала, почему не слушает музыку перед матчами

24-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, слушает ли она музыку, чтобы настроиться перед матчем.

« Нет, думаю, что я одна из немногих теннисисток, которые не слушают музыку перед матчем. Мне нравится слушать и внимательно следить за тем, что происходит вокруг меня. Прямо сейчас чувствую, что должна оставаться в настоящем времени, слушать и наблюдать за людьми, не отвлекаясь на посторонние звуки, чтобы увидеть, что происходит вокруг», — сказала россиянка в эфире YouTube-канала Tennis Channel.

В данный момент Андрееева выступает на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати. В 1/4 финала соревнований в США она сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши.