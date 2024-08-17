«Рука устаёт иногда». Арина Соболенко — о количестве раздаваемых автографов

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в каком количестве раздаёт автографы на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«На самом деле довольно-таки много раздаю. Рука устаёт иногда подписывать, но стараюсь максимум давать автографы», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Украины Элину Свитолину (30-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2. В четвертьфинале Соболенко встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая в третьем круге обыграла экс-россиянку, ныне представляющую Армению, Элину Аванесян со счётом 4:6, 6:0, 6:3.