«Молитвами». Арина Соболенко рассказала, как адаптировалась к жаре в Цинциннати

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как адаптировалась к погодным условиям на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Как адаптироваться? Да никак. Молитвами. Что переживу эту жару, но было действительно душно, припекало прилично, но мотивация выиграть больше, поэтому так старалась игнорировать погоду», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале «Больше!»

Напомним, Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче третьего круга она уверенно обыграла представительницу Украины Элину Свитолину (30-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2. В четвертьфинале Соболенко встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая в третьем круге обыграла экс-россиянку, ныне представляющую Армению, Элину Аванесян со счётом 4:6, 6:0, 6:3.