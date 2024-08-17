«У неё очень многогранный теннис». Мирра Андреева — о трудностях в матчах с Паолини

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему ей тяжело играть с итальянкой Ясмин Паолини.

«У неё очень многогранный теннис. Она и у сетки хорошо играет, и укороченный добавляет, и активна сзади, да и подать может хорошо. С ней всегда нужно играть стабильно, на одном уровне. Против неё не сработает, если ты будешь играть up-and-down (вверх-вниз)», — сказала россиянка в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Напомним, в пятницу, 16 августа, 17-летняя Мирра Андреева в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати обыграла пятую ракетку мира Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2. В 1/4 финала соревнований в США она сыграет с лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши.