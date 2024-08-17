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Мирра Андреева: в самые трудные моменты я обращаюсь к своей команде

Мирра Андреева: в самые трудные моменты я обращаюсь к своей команде
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24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о поддержке со стороны своей команды во время матчей на турнирах WTA.

«В самые трудные моменты я обращаюсь к своей команде, потому что кто, как не они, могут помочь. Я очень много сегодня разговаривала с Кончитой (Мартинес, тренер Мирры Андреевой. — Прим. «Чемпионата»). После того как она пошла в туалет, я пошла за ней и мы с ней минуты три разговаривали, как и что нужно делать, как продолжать играть, она давала мне тактические советы, говорила: «Не играй часто под право, но и не играй много под лево». То есть нужно найти баланс», — сказала россиянка в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Напомним, в пятницу, 16 августа, 17-летняя Мирра Андреева в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати обыграла пятую ракетку мира Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2. В 1/4 финала соревнований в США она сыграет с лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши.

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