«Нелепый случай». Кирьос поддержал Оже-Альяссима после инцидента с судьёй в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в инциденте с судьёй во время матча третьего круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с 27-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

«Приятель. Ужасное решение, но каждый игрок знает, что ты точно знаешь, куда попал, нелепый случай», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, в одном из розыгрышей мяч после удара Дрэйпера сначала ударился на его стороне, после чего перелетел через сетку. Оже-Альяссим вступил в спор с судьёй на вышке, но судья остался непреклонен.

Ранее в матче первого круга Цинциннати между американским теннисистом Тейлором Фритцем и его соотечественником Брэндоном Накашимой в одном из розыгрышей не сработала автоматическая система определения аутов (Hawk-Eye Live). Игру обслуживал тот же судья, что и на матче Оже-Альяссима. Мяч после удара Накашимы попал в аут, но система Hawk-Eye Live это упустила. Спустя несколько ударов судья на вышке остановил розыгрыш и объявил переигровку.