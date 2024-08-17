«Когда выигрываю — мне хочется танцевать». Мирра Андреева — об эмоциях после матчей

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих эмоциях после выигранных и проигранных матчей на турнирах WTA.

«После матча мне нужно с кем-то разделить свою радость, я сразу начинаю обнимать свою команду, мне хочется танцевать. Когда я проигрываю, мне нужно время, иначе я могу что-то плохое наговорить с пылу с жару»,— сказала россиянка в эфире YouTube-канала «Больше!»

Напомним, в пятницу, 16 августа, 17-летняя Мирра Андреева в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати обыграла пятую ракетку мира итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 3:6, 6:3, 6:2. В 1/4 финала соревнований в США она сыграет с лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши.